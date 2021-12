Incidente a Misinto, si schianta contro un muretto: muore 81enne

A quanto emerso, forse per l'eccessiva velocità o per un malore, mentre percorreva una strada statale, l'anziano ha superato un dosso e perso il controllo della sua vettura, finendo a grande velocità in un campo aperto e poi contro la recinzione di una casa

Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Misinto (Monza). A quanto emerso, forse per l'eccessiva velocità o per un malore, mentre percorreva una strada statale, l'anziano ha superato un dosso e perso il controllo della sua vettura, finendo a grande velocità in un campo aperto e poi contro il muretto di recinzione di una casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno e i carabinieri. Trasferito in ospedale in elicottero, l’81enne è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Niguarda di Milano.