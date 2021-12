Incidente sul lavoro a Busto Arsizio: grave operaio di 38 anni

Un operaio di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio, all'interno di un cantiere edile a Busto Arsizio (Varese). A quanto emerso, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di otto metri, sotto gli occhi dei colleghi. Trasportato in ospedale, ha riportato un trauma cranico e uno al volto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici Ats e la Polizia Locale.