Maltempo Lombardia, primi fiocchi di neve a Milano

Primi fiocchi neve questa mattina a Milano. Come era stato anticipato nei giorni scorsi è arrivata la "tempesta dell'Immacolata" al Nord Italia. In città fino attorno alle 9.30 la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attaccato al suolo e pertanto al momento non si sono registrati disagi al traffico. Ed è comunque prevista una nevicata abbondante e sono attesi cinque centimetri di neve. (IL METEO IN LOMBARDIA)

La situazione

Il Comune ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. MM ha già provveduto ad allertare i custodi delle case popolari e le imprese per provvedere alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Sono stati avvisati anche i dirigenti scolastici per la salatura degli accessi alle strutture scolastiche. Come riferito dai vigili del fuoco nevica invece in modo più copioso nella zona Nord della Lombardia.