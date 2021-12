Milano, trovato in albergo con 3 chili di droga: arrestato

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in una camera di albergo con circa 3 chili di droga. Il 27enne è sospettato di aver rifornito di droga i luoghi della vita notturna milanese. Il giovane è stato fermato dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, nel corso delle indagini per contrastare lo spaccio nelle zone delle movida.

L'arresto



Giunti nell'hotel, in via Washington, dopo aver preso contatti con il personale della reception, i poliziotti hanno raggiunto la stanza dell'uomo, al terzo piano, e hanno trovato sul tavolo un piccolo involucro contenente circa 14 grammi di hashish. Al termine della perquisizione nella camera sono stati ritrovati circa 29 panetti di hashish per un totale di 2.9 kg all'interno del frigo e altri 3 grammi all'interno di un cassetto.