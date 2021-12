Covid Milano, casi nel corpo di ballo: Bayadère a rischio alla Scala

Annullate le due prove previste per domani di Bayadère, il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza della Scala (LA PRIMA). Il motivo sono nuovi contagi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa, si aggiungono un ballerino, due maître e due bambini.

Al momento, la prova generale prevista per l'11 dicembre sarà a porte chiuse.