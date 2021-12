Incidente nel Pavese, camionista investe 55enne e fugge: denunciato

Il conducente del veicolo è stato rintracciato al mercato di Vercelli, si tratta di un venditore ambulante che si è giustificato dicendo di non essersi accorto di avere travolto l'uomo

Un uomo di 55 anni è stato investito da un camion oggi a Robbio, in provincia di Pavia, lungo strada statale e l'autista non si è fermato a soccorrere il ferito. L'uomo è stato soccorso da un altro camionista, che ha chiesto l'intervento del 118, i soccorritori hanno trasportato il 55enne ferito all'ospedale di Vigevano in codice giallo.

Rintracciato il camionista

Nel corso della giornata il conducente del camion che è fuggito è stato rintracciato al mercato di Vercelli, si tratta di un venditore ambulante che si è giustificato dicendo di non essersi accorto di avere investito l'uomo e che è poi stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali.