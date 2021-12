Uomo accoltellato a Milano, arrestato l'aggressore

E' un brasiliano di 33 anni la persona che nella serata di lunedì 6 novembre, ha ferito, con una coltellata all'addome, un uomo di 42 anni nel corso di una lite tra conviventi scoppiata in un appartamento di viale Monza a Milano. Il brasiliano è stato arrestato per tentato omicidio dagli agenti della Questura. Gli agenti erano intervenuti in seguito a una segnalazione di vicini che avevano sentito delle urla. Il ferito ne avrà per una trentina di giorni. L'arrestato, affetto da tubercolosi, è stato portato in ospedale e sarà trasferito in carcere una volta guarito.