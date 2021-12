Droga e ordigni artigianali in casa, presi padre e figlio a Milano

Avevano nelle proprie case 300 grammi di droga, una balestra e 54 ordigni artigianali: per questo padre e figlio di 50 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Milano. Droga e armi sono state rinvenute ieri dai militari del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, assieme ai colleghi della stazione di Affori, durante la perquisizione degli appartamenti dei due, in un condominio in via del Danubio.

Materiale esplosivo fatto brillare

Padre e figlio avevano 54 ordigni artigianali (di cui 37 "cipolle" e 17 candelotti "cobra"), una balestra e circa 300 grammi tra cocaina e marijuana. Il materiale esplosivo è stato fatto brillare dai carabinieri all'interno della cava nord di Paderno Dugnano (Milano).