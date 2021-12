Busto Arsizio, aggredita dall'ex dentro un bar: locale chiuso

Il Questore di Varese, Michele Morelli, ha disposto la chiusura del bar "Papaya" di Busto Arsizio per cinque giorni, dopo vari episodi di aggressioni avvenute nel locale nella convinzione che "costituisca oggettivamente una turbativa per l'ordine pubblico, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini" La scorsa estate una domma era stata aggredita nel bar da un pregiudicato per stalking e a far scattare la decisione della Questura è stata lo scorso 30 novembre l'aggressione a un'altra donna, in questo caso da parte dell'ex compagno.

L'aggressione

L'uomo, pregiudicato, l'ha picchiata, ha danneggiato il bar, aggredito l'attuale compagno della donna prendendo anche a calci la macchina dell'uomo. L'aggressore, che era a torso nudo, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e minacce. Non è però questa la prima aggressione avvenuta all'interno del locale: la scorsa estate un'altra donna era stata aggredita da un pregiudicato per stalking.