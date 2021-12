Evasione fiscale: in 4 arrestati a Brescia, anche giudice tributario

L'indagine ha portato alla denuncia di 90 persone, coinvolte a vario titolo nei reati di corruzione in atti giudiziari, autoriciclaggio, oltre a diversi reati fiscali, tra cui quello di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti

Quattro persone, tra cui un giudice tributario e un consulente fiscale, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Brescia, con l'accusa di corruzione in atti giudiziari connessi ad un articolato sistema di evasione fiscale per oltre 90 milioni di euro. Durante l'operazione sono state eseguite 34 perquisizioni in aziende della provincia di Brescia, Milano, Bergamo, Cremona, Novara, Modena e Bologna.

Le indagini

L'indagine ha preso il via dopo un controllo fiscale svolto dalle Fiamme Gialle nell'agosto 2019 nei confronti di una ditta bresciana, evasore totale dal 2013 al 2019, che risultava aver emesso false fatture per circa 12 milioni di euro nei confronti di numerose imprese del nord Italia. La successiva analisi dei flussi finanziari tra le società coinvolte ha messo in luce un articolato sistema di frode che prevedeva il mascheramento della provenienza illecita degli introiti dell'evasione fiscale anche attraverso l'acquisto di oltre 17 milioni di euro in fiches utilizzate presso i casinò di Venezia, Campione d'Italia, Sanremo e Saint Vincent.

Il tentativo di corrompere i finanzieri

Nel giugno 2020, i militari hanno perquisito un padiglione industriale di una delle società coinvolte, sequestrando complessivamente oltre 779 mila euro in contanti, nascosti tra le travi del tetto, in un muletto e in un tagliaerba. L'imprenditore è stato arrestato in flagranza di reato per istigazione alla corruzione in quanto, durante le ricerche, al momento del rinvenimento di parte del denaro, ha offerto ai finanzieri tutti i contanti rinvenuti a quel momento, circa 70.000 euro, per interrompere le ricerche, che poi hanno portato al sequestro di ulteriori 709.000 euro. Nel mese di novembre 2020, la stessa persona è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione per il reato di istigazione alla corruzione, mentre i 779.025,00 euro sono stati confiscati.

Le perquisizioni

Le successive indagini hanno condotto ad un consulente tributario operante a Milano. Il Pm bresciano, pertanto, ha disposto la perquisizione di tutti i luoghi nella disponibilità del consulente. Tra questi un ufficio locato ad una società amministrata da un magistrato tributario della Commissione Tributaria Regionale Lombardia. Nell'ufficio, utilizzato anche dal consulente fiscale, sono state scoperte e sequestrate gran parte delle false fatture emesse dalle imprese bresciane, nonché documentazione relativa ad una causa tributaria conclusasi nel marzo 2019 con una sentenza favorevole ad una società riconducibile agli indagati bresciani, per un valore di 255.000 euro di imposte non versate. Nel processo tributario in questione, il consulente aveva il ruolo di difensore del contribuente, ed il magistrato quello di Giudice Relatore. Sono stati così individuati numerosi trasferimenti di denaro dalla società favorita nella causa, al consulente fiscale, poi veicolate in favore di società rappresentate dal giudice tributario. L'indagine, nel suo complesso, ha condotto alla denuncia di 90 persone all'Autorità Giudiziaria, coinvolte a vario titolo nei reati di corruzione in atti giudiziari, autoriciclaggio, oltre a diversi reati fiscali, tra cui quello di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.