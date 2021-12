Milano, uomo in galleria: disagi in metro sulla linea rossa

Disagi stamani nell'ora di punta per i passeggeri della linea Metropolitana Rossa che è stata bloccata per qualche tempo a causa di "una persona non autorizzata - spiega Atm - in galleria che ci ha costretto a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro". L'episodio è accaduto intorno alle 7:30. Sono stati messi In servizio autobus sostitutivi lungo la tratta.

Disagi anche sulla verde

L'incursione dell'uomo, che è entrato in galleria alla stazione Pasteur ed è stato bloccato a quella di Caiazzo, dopo alcuni chilometri, ha comportato rallentamenti anche sulla linea verde. Entrambe le linee sono ora in funzione.