Desio, la scuola media Rodari dice no alla violenza contro le donne

"Giusto parlarne"

Ogni docente ha dato spazio, nelle proprie classi a questo argomento, prendendo proprio spunto da questa data. “Non perché la giornata del 25 novembre sia più importante di altre, è solo una ricorrenza – continua la Professoressa Calcina - ma perché è giusto parlarne, in quanto è un problema culturale ed educativo e, in questo, la scuola ha un ruolo fondamentale per spingere al ragionamento, all’osservare determinate dinamiche pratiche che ci sembrano consuetudini normali e non lo sono affatto. Se si cresce in una famiglia di un certo tipo, si è portati a pensare che siano normali così”. Ecco che allora, spingere al dibattito come hanno fatto gli insegnanti nelle proprie classi e far confrontare maschi e femmine e alunni che, indipendentemente dal sesso, vengono da famiglie diverse con abitudini diverse, diviene utilissimo. Un argomento, quello della parità di genere, che viene affrontato nell’ambito dell’educazione civica reintrodotta recentemente nella didattica.