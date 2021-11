Lodi, ubriaco al volante tampona auto della polizia: denunciato

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre percorreva via Cavallotti

A Lodi un uomo di 60 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver tamponato, ubriaco, una volante della polizia. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre percorreva via Cavallotti.

La vicenda

L'uomo non ha rallentato in corrispondenza di una rotonda e ha urtato, così, l'auto della polizia. I danni sono stati limitati ma i carabinieri intervenuti, come da prassi, a rilevare l'impatto, si sono accorti subito dell'ubriachezza. Da qui la denuncia.