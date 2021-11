L'uomo, 43 anni, è addetto di una ditta esterna e ha riportato traumi al corpo. Trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita

Un operaio è caduto dal tetto di una pelletteria mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. È accaduto a Palazzolo, in provincia di Brescia. L'uomo, 43 anni, è addetto di una ditta esterna e ha riportato traumi al corpo. Trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.