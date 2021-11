Incidente sul lavoro nel Bresciano: grave 19enne

Infortunio sul lavoro in tarda mattinata a Calcinato, nel Bresciano, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il fratello del giovane è subito intervenuto per liberarlo e ha allertato i soccorritori, che lo hanno portato in elicottero in Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice rosso.