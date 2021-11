Incidente in un'azienda agricola del Mantovano, grave un operaio

Un 60enne è rimasto ferito in maniera grave in un'azienda agricola di Moglia (Mantova) mentre rientrava nella ditta. E' successo questa mattina. L'uomo, terminato il proprio turno di lavoro, stava facendo ritorno nell'azienda a bordo di un carro trainato da un trattore quando dopo una curva il mezzo ha sobbalzato, facendo cadere il 60enne sul selciato proprio all'ingresso dell'azienda.

L'arrivo dei soccorsi

Nella caduta il 60enne, residente a Concordia (Modena), ha sbattuto la testa. Subito il collega alla guida del trattore ha chiamato i soccorsi e un'eliambulanza ha trasportato il ferito all'ospedale di Cremona, dove è stato accolto in codice giallo dopo che durante il viaggio aveva mostrato segni di ripresa. L'operaio ora è ricoverato in rianimazione in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.