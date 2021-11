Incendio in un palazzo nel Milanese: evitato scoppio bombole di gas

Erano una dozzina le bombole di gas presenti nel palazzo di via Trento a Sesto San Giovanni. Quattro residenti sono stati tratti in salvo dagli uomini della polizia di Stato e dai vigili del fuoco

Avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi l'incendio che si è sviluppato questa mattina in un palazzo a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato e i vigili del fuoco che hanno messo in salvo quattro residenti, uno dei quali stava per lanciarsi nel vuoto, ed evitato che le fiamme facessero esplodere una dozzina di bombole di gas. Gli uomini del 118, giunti in via Trento, intorno alle 9.30, con diverse ambulanze, hanno soccorso un paio di persone per il fumo respirato, diagnosticando lievi intossicazioni.