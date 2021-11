Incidente nel Bergamasco, grave operaio schiacciato da mini escavatore

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato attorno alle 16,50 di oggi in via Nullo a Trescore Balneario (in provincia di Bergamo), dove un operaio 46enne è rimasto schiacciato da mini escavatore mentre era in strada. L'esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri e di Ats, intervenuta per i rilievi.

I soccorsi

L'operaio ha riportato traumi da schiacciamento alla testa e al torace ed è stato trasferito con l'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A dare l'allarme i suoi colleghi. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso del 118, assieme ai vigili del fuoco.