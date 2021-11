Incendio a Costa Masnaga in stabilimento tessile, dipendenti evacuati

A Costa Masnaga, in provincia di Lecco è divampato un incendio in un'azienda tessile. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Sono stati mobilitati anche i sanitari del 118 ma al momento non si registrano né feriti né intossicati. Tutti i dipendenti che si trovavano al lavoro sono stati evacuati, come chi lavora nelle altre attività confinanti e i residenti della zona.