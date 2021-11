Disinnesco ordigno bellico, 28/11 stop a treni nel Milanese

Su quel tratto transitano le linee Milano-Bergamo via Pioltello, Milano-Brescia-Verona, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello. Si sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio lungo questi collegamenti negli orari interessati dalle operazioni

Domenica 28 novembre, dalle ore 9 alle ore 12, sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Milano e Pioltello per la rimozione di un ordigno bellico a Segrate. A comunicarlo è Trenord.

La situazione

Su quel tratto transitano le linee Milano-Bergamo via Pioltello, Milano-Brescia-Verona, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello. Si sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio lungo questi collegamenti negli orari interessati dalle operazioni. Bus sostitutivi collegheranno Milano Lambrate e Pioltello, effettuando la spola tra le stazioni nei tempi consentiti dal traffico automobilistico; non fermeranno a Segrate e Milano Forlanini.