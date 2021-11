Verdellino, incendio in una ditta: nube di fumo visibile da chilometri

Le fiamme hanno bruciato due capannoni usati come deposito e hanno raggiunto anche una ditta confinante. Sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. Al momento non risultano feriti

Un vasto incendio è scoppiato attorno alle 6 di oggi a Verdellino, in una ditta della zona industriale di Zingonia (in provincia di Bergamo): nel rogo in via Vienna sono bruciati due capannoni usati come deposito. Molto alte le fiamme e anche la colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. L'incendio ha raggiunto anche una ditta confinante e ha riguardato del materiale di scarto contenuto nel capannone: elettrodomestici, legna, sacchi di plastica, pneumatici. Il rogo ha intaccato anche le vetture dentro un'officina meccanica situata vicino ai capannoni, dove si è originato l'incendio. Non vi sarebbero problemi di natura ambientale, vista la tipologia di merce che sta bruciando. Sul posto i vigili del fuoco con 12 squadre e la Protezione civile, oltre ai carabinieri. Al momento non risultano feriti.

Le operazioni di spegnimento

Le strade della zona sono state chiuse per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza. Tra i mezzi presenti anche il camion 'Poseidon', in uso ai pompieri dello scalo aeroportuale di Orio al Serio e caratterizzato dal forte getto d'acqua dei suoi idranti. I vigili del fuoco stanno intervenendo con 12 autobotti, di cui tre giunte dall'aeroporto e altre da Bergamo, Treviglio, Dalmine e Romano di Lombardia.