Covid, prefetto di Milano invita all’uso della mascherina all’aperto

Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala e ai primi cittadini dei comuni dell'hinterland in cui li invita a prevedere, con eventuali ordinanze, l'uso della mascherina anche in luoghi all'aperto dove ci sono particolari affollamenti, come i mercatini di Natale. La lettera è stata inviata al termine del comitato per l'ordine pubblico con l'obiettivo di far restare la Lombardia in zona bianca, nonostante l'aumento dei contagi.