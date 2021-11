Cesano Maderno, arrestato trafficante droga: era ricercato

Un uomo di 42 anni, trafficante di droga ricercato dal 2008 per spaccio di droga, è stato denunciato dai carabinieri a Cesano Maderno (Monza). Su di lui pendevano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di stupefacenti emessa dal Gip di Parma, e un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Aosta, sempre per reati in materia di stupefacenti.

Le indagini

Secondo le indagini, l'uomo veicolava centinaia di chili di hashish proveniente dal Marocco, attraverso la Spagna, sulle piazze di spaccio di Milano, mentre si rivolgeva all'ndrangheta per la cocaina. I carabinieri lo hanno bloccato mentre era alla guida di un'auto noleggiata in Svizzera da un prestanome, lungo la Milano-Meda. I carabinieri hanno successivamente scoperto l'appartamento dove l'uomo si era rifugiato. Si tratta di una casa di corte a Seveso (Milano), dalla quale sono stati ritrovati seimila euro in contanti, e con un taccuino contenente un elenco di pusher/clienti, conquantità e cliente di riferimento.