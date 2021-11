Ponte Chiasso, sequestrata replica della Ferrari di Niki Lauda

Il controllo è scattato in quanto la descrizione della merce contenuta nei documenti doganali di scorta del trasporto parlavano di "modello show car in vetroresina”. La Gdf ha però rilevato la presenza del marchio della casa automobilistica. L’esportatore è stato denunciato e la vettura sequestrata

A seguito di un normale controllo in dogana, la Guardia di Finanza ha fermato a Ponte Chiasso (Como) un automezzo diretto in Svizzera che trasportava sul pianale una replica di una storica Ferrari F1 di Niki Lauda, risultata contraffatta. Il controllo è scattato in quanto la descrizione della merce contenuta nei documenti doganali di scorta del trasporto parlavano di "modello show car in vetroresina" e ha fatto sorgere il sospetto di possibile violazione della normativa in materia di contraffazione.

Monoposto sequestrata

I militari hanno infatti accertato che il carico era costituito da un simulatore con caratteristiche del tutto similari a quelle di una Ferrari originale e, in particolare, è stata rilevata la presenza della scritta "Ferrari" all'interno del contagiri posizionato sul cruscotto, in violazione del marchio comunitario figurativo "Ferrari". Pertanto, le Fiamme gialle hanno denunciato l'esportatore per contraffazione e vendita di prodotti industriali con segni falsi. La replica della monoposto è stata quindi sequestrata.