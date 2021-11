Pavia, brusca frenata dell'autobus: tre feriti lievi tra i passeggeri

Tre persone, tra cui una bambina di 3 anni, sono rimaste lievemente ferite in seguito a una frenata di un autobus urbano oggi a Pavia, in una strada non lontana dal centro. La bimba era sul bus insieme al padre 38enne, rimasto anch'egli contuso così come un'anziana di 83 anni. I tre sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove sono stati medicati. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della brusca frenata dell'autobus.