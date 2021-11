Milano, di notte a piedi in tangenziale: 20enne investito e ucciso

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e i motivi per i quali il giovane si trovasse in autostrada a piedi

Un giovane, 20enne italiano di origini nordafricane, che la scorsa notte stava camminando, nel buio, lungo un tratto della carreggiata Nord della Tangenziale Est di Milano, è morto dopo essere stato travolto dai veicoli. Il ragazzo è stato soccorso ma è deceduto poco dopo in ospedale. È accaduto poco prima delle 3.30 nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini.

I soccorsi e le indagini

I soccorritori del 118 hanno trovato il 20enne, di Milano, in gravissime condizioni, forse travolto più volte, e l'hanno trasportato alla Clinica Città Studi dove è deceduto quasi subito per le gravissime lesioni riportate. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire non solo la dinamica dei fatti ma anche i motivi per cui si trovasse in autostrada a piedi. Qualche indicazione potrebbe emergere dall'autopsia, al momento non ancora disposta, e dalle informazioni prese dai genitori, entrambi residenti a Milano.