Incendio in una palazzina a Limbiate, muore un uomo di 83 anni

Un uomo di 83 anni è morto in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a Limbiate, in Brianza. Altri nove residenti sono stati medicati per aver respirato fumo, e alcuni sono stati portati in ospedale, ma tra essi nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, tra via Bolzano e via Manzoni, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. A trovare il cadavere sono stati i pompieri. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento non si conoscono le cause del rogo.