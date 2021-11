Covid, come prenotare la terza dose del vaccino in Lombardia

Da oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid anche per i cittadini lombardi della fascia 40-60 anni. L'annuncio del nuovo step della campagna è arrivato ieri. Questa fascia si aggiunge a quelle per cui è già consentito prenotare: persone con elevata fragilità di età uguale o maggiore di 18, trapiantati o immunodepressi, operatori sanitari e sociosanitari, cittadini sopra i 18 anni vaccinati con un’unica dose di J&J (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Come e quando si prenota

Si può prenotare attraverso il portale online di Regione Lombardia o tramite call center al numero verde 800.894.545. È possibile prenotare recandosi presso un Postamat Poste Italiane della Lombardia e seguendo la procedura guidata che compare sullo schermo. Non è necessario essere cliente di Poste Italiane, basta avere la tessera sanitaria. Anche il portalettere può effettuare una prenotazione per il vaccino anti Covid-19. Basta chiedere il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a fornirlo.

Il consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ieri ha consigliato di "prenotare dieci, quindici giorni prima della scadenza", perché "l’offerta a lungo raggio al momento non è eccessiva, non si possono tenere aperti centri vaccinali vuoti", ma "dai primi di dicembre chi “scade” a inizio gennaio troverà tante agende nuove, stiamo riorganizzando il sistema" che il prossimo mese si attesterà "su 30mila iniezioni al giorno e da gennaio minimo a 40 mila", con possibilità "di salire se il Ministero darà indicazioni" per altre fasce d’età.