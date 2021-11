Incendio in appartamento ad Alserio, intossicata un'anziana: è grave

Un'anziana è rimasta gravemente intossicata oggi ad Alserio (Como) dopo che nel suo appartamento, al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Carcano, nel centro del paese, è divampato un incendio. Il rogo, scoppiato per cause non ancora chiarite, ha provocato un denso fumo che ha fatto perdere i sensi alla donna, soccorsa dai vigili del fuoco, rianimata dal personale del 118 e trasportata in elicottero in ospedale.

Evacuate 15 persone

Il fumo si è poi propagato per lo stabile e sette persone rimaste leggermente intossicate sono state soccorse. Qualcuno è stato trasferito precauzionalmente in ospedale, nessuno è però in condizioni preoccupanti. Una quindicina di persone sono state al momento evacuate dallo stabile in attesa di verificare l'entità dei danni provocati dall'incendio.