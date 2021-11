“Ghostbusters: Legacy”, calciatori Milan acchiappafantasmi in uno spot

Nella pubblicità sono stati coinvolti quattro giocatori rossoneri: Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Alessandro Florenzi e Daniel Maldini, che si sono improvvisati attori per la promozione del film in uscita oggi nelle sale italiane

In occasione del film Ghostbusters: Legacy, in uscita oggi nelle sale italiane, Ac Milan e Sony Pictures annunciano una partnership per la realizzazione di uno spot per la promozione della serie cinematografica dedicato agli acchiappafantasmi. Nella pubblicità sono stati coinvolti quattro giocatori rossoneri: Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Alessandro Florenzi e Daniel Maldini, che si sono improvvisati attori.

Lo spot

A fare da sfondo al set dello spot è Milanello, dove i quattro protagonisti si preparano per una missione: sistemate ad hoc le classiche tute dei Ghostbusters sopra le maglie del Milan, il capitano incita i compagni ad essere pronti a tutto. Special guest della scena è la Ecto1, la celebre e inconfondibile auto dei Ghostbusters, indiscussa protagonista del film in uscita. Il claim in chiusura è il seguente: "Nessuna sfida è impossibile se in campo c’è la squadra giusta". Al progetto hanno partecipato anche Franco Baresi, vicepresidente onorario, e Daniele Massaro, Brand Ambassador, protagonisti di un video teaser ambientato al Cinema Plinius in cui sono impegnati a guardare la versione del 1984.

Il film

Nel film in uscita al cinema una madre single e i suoi due figli, arrivati in una piccola città, iniziano a scoprire la loro connessione con gli acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.