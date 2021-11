In auto con kalashnikov e bombe a mano: arrestato a Milano

Sono in corso le indagini della Scientifica per risalire alla provenienza delle armi, gran parte delle quali con il numero di matricola, e per capire l'uso a cui erano destinate

Un uomo di 50 anni residente a Garbagnate Milanese è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con in auto un arsenale in zona Comasina a Milano. Nel bagagliaio della vettura, con targa di prova, gli agenti della Squadra mobile hanno trovato cinque Kalashnikov, pistole, caricatori e sei bombe a mano. L'accusa è di porto illegale di armi da guerra e di armi clandestine.

Il precedente

L'uomo, Orazio Nasca, ha scontato undici anni per una rapina del '98 conclusasi con l'omicidio di un carabiniere. Ora sono in corso le indagini della Scientifica per risalire alla provenienza delle armi, gran parte delle quali con il numero di matricola, e per capire l'uso a cui erano destinate.