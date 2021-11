Milano, soccorre donna e viene ferito da aggressore: un arresto

A finire in manette è un 42enne, accusato di aver colpito con una bottiglia un uomo intervenuto per interrompere le molestie nei confronti di una donna da parte dello stesso aggressore

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito un uomo intervenuto per difendere una donna che il 42enne stava molestando.

L'aggressione

L'intervento in soccorso della donna da parte del 31enne, originario della Costa d'Avorio, ha suscitato l'ira dell'aggressore, nigeriano irregolare in Italia e con vari precedenti tra cui la violenza sessuale, che lo ha colpito con una bottiglia, sfregiandolo all'altezza della bocca. È accaduto alle 22 di ieri in via Mambretti, nella periferia Nord di Milano. La vittima dell'aggressione ha riportato una lesione alla bocca giudicata guaribile in 14 giorni. La donna si è allontanata dopo l'intervento del 31enne e ha fatto perdere le sue tracce.