Varese, truffe agli anziani: arrestate due persone

Due cittadini polacchi, di 31 e 29 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Varese con l'accusa di essere gli autori di almeno 15 truffe ad anziani, commesse per la maggior parte in provincia di Varese, ma anche a Crema e Vercelli, per un valore totale di circa mezzo milione di euro. Colpivano anziani soli, fingendosi loro figli o nipoti, raccontando loro di essere in ospedale per il Covid-19. I due, portati in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Varese, sono stati arrestati a seguito di un'indagine della Squadra mobile di Varese, che ha ricostruito le truffe messe a segno tra aprile e settembre 2021.

Le truffe agli anziani

"Mamma, sto male, sono in ospedale aiutami", con queste parole la coppia di truffatori ha raggirato almeno 15 anziani, riuscendo ad arraffare soldi e denaro per pagare presunte cure per il Covid. A quanto emerso, in un'occasione uno dei due truffatori, fingendo di svenire al telefono, ha passato la cornetta al secondo, il quale ha detto all'anziana vittima di essere un medico, e dando le istruzioni per consegnare denaro e beni preziosi a un fantomatico emissario dell'ospedale, che si è poi presentato poco dopo a casa sua. In alcuni casi i pensionati soli hanno addirittura chiesto prestiti ai vicini di casa, ignorando i dubbi che questi stessi hanno manifestato. Solo in pochi casi la potenziale vittima si è accorta del raggiro, e ha interrotto la telefonata chiamando il parente accertandosi che andasse tutto bene. Altri episodi, per un ammontare di 300mila euro, sono al vaglio della magistratura. I due, una volta terminata la permanenza di qualche settimana in Italia, tornavano in Polonia, per poi architettare i colpi successivi. La polizia ha sequestrato loro parecchia refurtiva, fra contanti e gioielli, che sarà restituita ai legittimi proprietari.