Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 30 denunciati a Monza

Trenta persone residenti a Monza sono state denunciate dai carabinieri per aver recepito abusivamente il reddito di cittadinanza, per un totale di 200 mila euro. A quanto emerso gli indagati, tra cui alcuni stranieri, avevano alterato la documentazione necessaria ad ottenere il beneficio: avevano falsificato la composizione familiare, dichiarando di avere figli a carico o omettendo il reddito dei coniugi, o ancora rilasciando attestazioni fasulle sulle proprietà. Alcuni stranieri avevano affermato di risiedere in Italia da almeno 10 anni, mentre erano nel nostro Paese da qualche mese. Le irregolarità sono emerse da un'indagine dell'Arma di Monza che ha vagliato la posizione di oltre 300 persone.