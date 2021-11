Rho, entra in fiera con Green Pass di un altro: denunciato youtuber

Uno youtuber di 25 anni è stato denunciato con l'accusa di essere entrato dentro la Fiera di Rho, in occasione della Games Week, utilizzando un Green Pass (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) intestato a un'altra persona. Lo stesso youtuber, conosciuto come Social Boom e già noto per episodi controversi, poco prima aveva annunciato il gesto ai suoi followers durante una diretta sui social.

La denuncia

Dopo il video è stata avvisata la polizia che ha eseguito gli accertamenti. Agli agenti del Commissariato di Rho, che normalmente fanno servizio durante le manifestazioni, lo youtuber inizialmente avrebbe detto di non avere documenti e di essere la persona della certificazione, di cui però non ricordava nemmeno l'anno di nascita. Portato in commissariato, ha ammesso tutto ed è stato denunciato per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale. È stato anche sanzionato per le norme anti Covid in quanto sprovvisto di Green Pass.