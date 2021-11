Incendio in una cascina in provincia di Lodi, nessun ferito

A Zelo Buon Persico, nel Lodigiano, la scorsa notte è divampato un incendio. Da quanto appreso, sono andate a fuoco 120 tonnellate di rotoballe di fieno, ma poi le fiamme si sono estese anche al tetto dell'edificio. Dalle 4.50 diverse squadre di pompieri sono impegnate per domare il fuoco. Al momento non ci sono feriti e non si conoscono ancora le cause del rogo.