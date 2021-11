Bambino di 9 anni colpito dal calcio di un cavallo in faccia: è grave

L'incidente è avvenuto in un maneggio di Stagno Lombardo, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, il ragazzino stava portando da un box a un altro l'animale quando quest'ultimo, presumibilmente spaventato, ha iniziato a scalciare

Un bambino di nove anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato raggiunto dal calcio di un cavallo in faccia. L'incidente è avvenuto in un maneggio di Stagno Lombardo, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, il ragazzino stava portando da un box a un altro l'animale quando quest'ultimo, presumibilmente spaventato, ha iniziato a scalciare, colpendolo in pieno volto.

I soccorsi

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Il bambino è stato stabilizzato e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato in terapia sub-intensiva, con un trauma cranico e fratture alla mandibola e agli zigomi. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.