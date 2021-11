Grazie al tempestivo intervento dei pompieri non si sono registrati feriti. Rimangono da stabilire le cause del rogo

Un furioso incendio è divampato questa mattina all'alba in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Tagliamento a Mortara, in Lomellina. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del Fuoco, che hanno portato in salvo i residenti nell'alloggio. Grazie al tempestivo intervento, non si sono registrati feriti. Rimangono da stabilire le cause del rogo.