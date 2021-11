L’evento dedicato al digitale e all’innovazione si terrà in parte in presenza presso il Talent Garden Calabiana di Milano, in parte online. Sul palco si alterneranno oltre 200 speaker, selezionati tra le personalità più influenti del settore

Dal 10 al 13 novembre tornano i Digital Innovation Days, il principale evento italiano dedicato al digitale, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. L’evento, rivolto non solo alle aziende e ai professionisti, ma anche agli studenti e ai semplici appassionati, si terrà per la prima volta in versione “Phygital”, con incontri in presenza in programma nei primi due giorni della kermesse (10-11 novembre) presso il Talent Garden Calabiana di Milano, e quattro giorni online. “Human Capital: Driver for Innovation” è il tema dell’edizione 2021, con un focus sui principali trend di quest’anno e le anticipazioni sulle tendenze per il 2022. Per partecipare è necessaria l’iscrizione e l’acquisto del biglietto attraverso il sito ufficiale dell’evento.

Gli speaker

Sul palco dei Digital Innovation Days si alterneranno oltre 200 speaker, selezionati tra le personalità più influenti del settore. Professionisti che parleranno della loro esperienza durante conferenze e workshop, e si renderanno disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti. In programma gli interventi, tra gli altri, di Mariano Diotto, Martin Lindstrom, Barbara Cominelli, Ernesto Sirolli, Simone Ranucci Brandimarte, Gioia e Guenda Novena, Stefano Pisoni e Cecilia Menichella.