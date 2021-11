Ragazzo picchiato nel parco di Monza: denunciati sette minorenni

A quanto emerso il gruppo ha accerchiato il coetaneo per poi colpirlo con calci e pugni in faccia e tentare di strangolarlo con le ginocchia. Al 16enne è stato anche fratturato un dito

Sette ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono indagati dalla Procura per i Minorenni di Milano per aver picchiato selvaggiamente, nel parco di Monza, un 16enne. Il fatto risale alla scorsa estate. I carabinieri avevano rintracciato subito alcuni dei responsabili, ma per risalire agli altri è stata necessaria la collaborazione di testimoni e amici del giovane picchiato che, nel frattempo, ha continuato a subire minacce sui social.

L'aggressione

A quanto emerso il gruppo di studenti ha accerchiato il coetaneo, dopo averlo incontrato nel parco di Monza, per poi colpirlo con calci e pugni in faccia. A turno i sette giovani hanno tentato di strangolarlo con le ginocchia, infine al 16enne è stato fratturato un dito per rubargli un anello. La vittima è poi riuscita a raggiungere la caserma dei carabinieri del Parco, dove è stata soccorsa e trasportata in ospedale.