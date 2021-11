Incidente a Seregno, scontro tra auto e moto: un morto

Un uomo di 55 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Seregno (Monza). Mentre viaggiava a bordo della sua moto, l'uomo si è scontrato con un Suv, finendo a terra. Soccorso, è deceduto durante il trasporto in ospedale per politraumi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio ma, dai primi accertamenti svolti dalle forze dell'ordine, sembra sia stato l'automobilista a non rispettare la precedenza durante una svolta.