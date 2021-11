Corruzione, arrestati quattro finanzieri a Brescia

Quattro militari della guardia di finanza, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e cinque imprenditori locali sono stati arrestati dai finanzieri di Brescia. Sono emerse presunte connessioni illecite tra imprenditori e pubblici ufficiali, aventi quale "baricentro" uno studio professionale bresciano.

Le indagini

In dettaglio, le investigazioni hanno consentito di appurare che il professionista si sarebbe offerto quale intermediario al fine di pilotare controlli fiscali in corso nei confronti dei propri clienti. Avrebbe anche garantito la disponibilità di informazioni riservate esclusivamente agli Uffici finanziari, grazie ad una rete di contatti illeciti. Per il procuratore capo Francesco Prete, "da sottolineare il senso di lealtà professionale espresso dai militari della Guardia di Finanza di Brescia nella conduzione della delicata indagine che ha visto, tra gli indagati, anche il coinvolgimento di taluni loro colleghi".

L'inchiesta

L'indagine delle Fiamme Gialle è nata dopo che erano state riscontrate anomalie nell'attività di una pattuglia che è stata seguita e monitorata e che - riferiscono fonti investigative - "operava in modo infedele". I quattro finanzieri in carcere sono un appuntato e tre ispettori.