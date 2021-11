Cervo vaga nel Parco di Monza, al via operazioni di recupero

Dal 2 novembre un cervo vaga nel Parco di Monza. Dopo giorni di mancato avvistamento, il cervo è stato immortalato la scorsa notte dalle telecamere interne di sicurezza del Parco. Il Consorzio rivolge un appello a tutti coloro che dovessero avvistarlo affinché ne segnalino la presenza e invita tutti i frequentatori del Parco a non avvicinarlo e di tenere gli animali rigorosamente a guinzaglio per non spaventarlo.

L'intervento

II Consorzio ha già chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'intervento da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro. Le operazioni di ricerca sono condotte con il supporto operativo da parte della polizia provinciale di Monza e Brianza e dell'ATS monzese.