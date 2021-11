Giussano, chiuso disco pub per interdittiva antimafia

La Prefettura di Monza ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia per un disco pub di Giussano, in Monza e Brianza, intestato a un 28enne. I carabinieri e la polizia locale hanno proceduto ieri alla chiusura del locale.

La vicenda

Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito delle indagini dell'arma, che hanno evidenziato legami con la criminalità organizzata. Per continuare a tenere aperto il locale, a quanto emerso già in passato oggetto di provvedimenti interdittivi, vi sarebbe stato un costante passaggio di gestione per poterlo riaprire che, secondo la Prefettura, "non sono in grado di interrompere la continuità e l'attualità del rischio di cointeressenze e condizionamenti da parte della criminalità organizzata nella gestione".