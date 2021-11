Bergamo, furto al Banco Alimentare: rubati giocattoli di Santa Lucia

I malviventi sono riusciti a entrare frantumando le vetrate della sede, poi hanno sottratto 300 euro in contanti dalla cassa e buona parte dei giocattoli raccolti per essere donati

La notte scorsa ladri si sono introdotti nel magazzino del Banco Alimentare di Borgo Palazzo a Bergamo, portando via denaro e giocattoli destinati alle famiglie indigenti. I malviventi sono riusciti a entrare frantumando le vetrate della sede, poi hanno sottratto 300 euro in contanti dalla cassa e buona parte dei giocattoli raccolti per essere donati in vista della festa di Santa Lucia.

Le parole del responsabile della colletta

"Una brutta sorpresa stamattina presto - ha commentato Alessandro Grazioli, responsabile della colletta giocattoli - i giocattoli erano stati donati da un imprenditore bergamasco che da tanti anni sostiene questo gesto. Diversi giocattoli erano stati acquistati al Disney Store di Oriocenter l'ultimo giorno prima della chiusura, con un forte sconto: si tratta di giochi molto belli". Grazioli ha poi fatto appello "al cuore dei bergamaschi, sempre grandissimo: serve la mano di tutti".