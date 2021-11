Calcio, Inter: Nicolò Barella rinnova fino al 2026

Nicolò Barella rinnova il suo contratto con l’Inter fino al 2026. L’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro è arrivato nel pomeriggio: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026", si legge in una nota. “Sono contento di aver rinnovato il mio contratto e di lottare ancora per questi colori”, ha detto il giocatore, mandando un saluto ai tifosi in un breve video pubblicato sui social. Barella, campione d'Europa la scorsa estate con l'Italia di Roberto Mancini, in questa stagione ha finora totalizzato 11 presenze in campionato e realizzato una rete.