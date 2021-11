È accaduto nel pomeriggio a Lonate Ceppino. La donna è caduta all’interno del pastificio per cui lavora rimediando un trauma cranico

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Lonate Ceppino, nel Varesotto, Una donna di 43 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta all'interno del pastificio presso cui lavora. Subito soccorsa dai colleghi, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Varese per trauma cranico. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.