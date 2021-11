Il ritrovamento è avvenuto in acqua in via papa Giovanni XXIII nel primo pomeriggio. Sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia di Stato

Il corpo di un uomo di 40 anni è stato trovato privo di vita in una roggia a Treviglio, nel Bergamasco. Il ritrovamento è avvenuto in via papa Giovanni XXIII, attorno alle 13.15: il cadavere si trovava in acqua. Sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia di Stato.