Save the food, in 10 anni donate 20 milioni di porzioni di cibo

Venti milioni di porzioni di cibo recuperate e distribuite ai bisognosi. E' il risultato di dieci anni di attività del progetto 'Save the food', che nasce dalla collaborazione tra Cuki e il Banco Alimentare. Per festeggiare il traguardo, si è tenuta oggi la 'Staffetta per gli altri', in cui dirigenti d'azienda e personaggi della cultura e dello spettacolo hanno preparato, insieme agli studenti dell'Istituto Alberghiero Paolo Frisi di Milano, pasti da consegnare al Banco per essere distribuiti agli enti caritativi.

Il progetto

Si tratta di un progetto per il recupero di cibo dalle mense aziendali, reso possibile grazie al contributo dell'azienda produttrice di vaschette per alimenti. All'evento di oggi, tra gli altri, ha partecipato, in collegamento telefonico, la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, e anche Maria Grazia Gadda, prima firmataria della legge 166/2016 contro lo spreco alimentare.

Le dichiarazioni

Mario Lucchini, segretario generale della Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha spiegato che il "perimetro della povertà dopo la pandemia è cambiato moltissimo, abbiamo visto tantissimi adulti e bambini che venivano da noi per la prima volta e per cui era fondamentale non solo dare loro da mangiare ma anche ridare loro la dignità".