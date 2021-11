Rapina violenta ad anziana, due arresti in provincia di Varese

Due uomini di 46 e 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e rapinato un'anziana, provocandole diverse fratture, lo scorso 16 settembre a Jerago con Orago, nel Varesotto.

Gli arrestati

Si tratta di due pregiudicati. La donna, 83 anni, quella mattina aveva appena terminato di sistemare l'interno di una chiesa come volontaria quando, diretta a casa, era stata sorpresa alle spalle dai due malviventi a bordo di un motorino. I due l'hanno strattonata a spinta per rubarle la borsa, facendola cadere a terra. Trasportata in ospedale, l'83 enne è stata visitata e medicata per fratture al collo e alle braccia e poi dimessa con una prognosi di circa un mese.